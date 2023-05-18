АПЛ объявила претендентов на звание лучшего футболиста сезона

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила имена претендентов на звание лучшего футболиста сезона-2022/2023. В список номинантов вошли:

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»);

Мартин Эдегор («Арсенал»);

Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»);

Букайо Сака («Арсенал»);

Киран Триппьер («Ньюкасл Юнайтед»).

Победитель будет определен путём голосования болельщиков и футбольных экспертов. Итоги голосования будут объявлены 27 мая.

Напомним, таблицу АПЛ за три тура до конца сезона-2022/2023 возглавляет «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 85 очков в 35 матчах. На второй строчке — лондонский «Арсенал», в активе которого 81 очко. Замыкает тройку лидеров «Ньюкасл Юнайтед» (66 очков).

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