АПЛ объявила претендентов на звание лучшего футболиста сезона
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Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила имена претендентов на звание лучшего футболиста сезона-2022/2023. В список номинантов вошли:
- Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
- Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»);
- Мартин Эдегор («Арсенал»);
- Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»);
- Букайо Сака («Арсенал»);
- Киран Триппьер («Ньюкасл Юнайтед»).
Победитель будет определен путём голосования болельщиков и футбольных экспертов. Итоги голосования будут объявлены 27 мая.
Напомним, таблицу АПЛ за три тура до конца сезона-2022/2023 возглавляет «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 85 очков в 35 матчах. На второй строчке — лондонский «Арсенал», в активе которого 81 очко. Замыкает тройку лидеров «Ньюкасл Юнайтед» (66 очков).
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