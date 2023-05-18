Де Брёйне крикнул Гвардиоле «заткнись» во время матча с «Реалом» в Лиге чемпионов

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне выразил недовольство претензиями наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы во втором тайме матча с мадридским «Реалом» (4:0). Об этом сообщает Goal.

Во втором тайме ответной встречи 1/2 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» (4:0) Кевин Де Брёйне утратил владение мячом, что вызвало негативную реакцию со стороны главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

Бельгийский полузащитник, как сообщает источник, повернулся к тренерской зоне и прокричал: «Заткнись, заткнись». Это было заснято на камеру. По завершении игры Гвардиола объяснил свою реакцию тем, что при счёте 2:0 игроки его команды начали очень спешить и часто терять мяч, что ему не понравилось.

В нынешнем сезоне Кевин Де Брёйне провёл 30 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил семь голов и отдал 16 результативных передач.

В Лиге чемпионов 31-летний бельгиец отметился двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.