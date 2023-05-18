«Байер» — «Рома»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Сегодня, 18 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы встретятся «Байер» и «Рома». Команды будут играть на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.
Стартовые составы:
«Байер»: Градецки, Фримпонг, Тапсоба, Та, Инкапье, Баккер, Демирбай, Паласиос, Вирц, Диаби, Азмун.
«Рома»: Патрисиу, Челик, Ибаньес, Кристанте, Манчини, Спинаццолла, Матич, Бове, Пеллегрини, Абрахам, Белотти.
В первом полуфинальном матче «Рома» минимально одолела соперника (1:0) благодаря голу 21-летнего полузащитника Эдоардо Бове на 63-й минуте.
В 1/4 финала римляне прошли «Фейеноорд» со счётом 4:2 (по сумме двух встреч). Леверкузенцы были сильнее бельгийского «Юниона» (5:2 по сумме двух встреч).
Сегодняшние соперники пять раз встречались в очных матчах в текущем столетии. На счету «Ромы» – две победы, «Байеру» удалось выиграть один раз. Ещё две встречи завершались ничейным исходом. Общая разница мячей – 10:10.
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