Араухо — о возможном возвращении Месси: мы всегда будем ему рады
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал слухи о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в стан сине-гранатовых.
«Мы не обсуждаем эту тему в раздевалке. Но такому игроку, как Месси, всегда будут рады в «Барселоне», – приводит слова Араухо Sport.es.
35-летний аргентинский форвард выступал за «Барселону» на протяжении 18 лет (с 2003 по 2021 год). В составе каталонского клуба Месси провёл 835 матчей и забил 709 голов. Лео завоевал 35 трофеев с командой.
Ранее сообщалось, что руководство «блауграны» серьёзно настроено на возвращение аргентинца в команду. После официального завоевания чемпионского титула «Барсой» в прошлые выходные Араухо во время прямого эфира призвал Месси вернуться в команду.
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