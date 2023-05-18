«Реал» достиг соглашения о продлении контракта с Модричем — Романо

«Реал» достиг соглашения о продлении контракта со своим полузащитником Лукой Модричем, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, новый контракт футболиста с клубом будет рассчитан до конца июня 2024 года. Официально заявление ожидается в ближайшее время.
Сообщается, что Модрич отклонил серьёзное финансовое предложение от клуба из Саудовской Аравии. У него никогда не было никаких сомнений насчёт продолжения карьеры. Единственным приоритетным вариантом всегда был мадридский клуб.
В текущем сезоне на счету Модрича 48 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
Модрич забивает в ворота «Эльче» в матче 21-го тура Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Хорват выступает за «сливочных» на протяжении 11 лет (с 2012 года). Модрич выиграл с командой 21 трофей, а также был удостоен звания лучшего футболиста мира в 2018 году.
Ранее сообщалось о желании «Реала» сохранить полузащитника Браима Диаса в команде.
- 19 мая 2023
-
00:04
-
00:02
-
00:02
-
00:01
-
00:00
- 18 мая 2023
-
23:58
-
23:53
-
23:36
-
23:35
-
23:32
-
23:32
-
23:25
-
23:17
-
23:08
-
23:04
-
22:56
-
22:54
-
22:51
-
22:51
-
22:49
-
22:34
-
22:32
-
22:23
-
22:17
-
22:17
-
22:16
-
21:49
-
21:47
-
21:38
-
21:32
-
21:32
-
21:14
-
21:07
-
21:06
-
21:00