«Реал» достиг соглашения о продлении контракта с Модричем — Романо

«Реал» достиг соглашения о продлении контракта со своим полузащитником Лукой Модричем, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, новый контракт футболиста с клубом будет рассчитан до конца июня 2024 года. Официально заявление ожидается в ближайшее время.

Сообщается, что Модрич отклонил серьёзное финансовое предложение от клуба из Саудовской Аравии. У него никогда не было никаких сомнений насчёт продолжения карьеры. Единственным приоритетным вариантом всегда был мадридский клуб.

В текущем сезоне на счету Модрича 48 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Модрич забивает в ворота «Эльче» в матче 21-го тура Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Хорват выступает за «сливочных» на протяжении 11 лет (с 2012 года). Модрич выиграл с командой 21 трофей, а также был удостоен звания лучшего футболиста мира в 2018 году.

Ранее сообщалось о желании «Реала» сохранить полузащитника Браима Диаса в команде.