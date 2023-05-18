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«Реал» рассчитывает на Диаса после трёх сезонов, проведённых в аренде в «Милане»

«Реал» желает сохранить в команде полузащитника Браима Диаса, выступающего на правах аренды за «Милан», сообщает журналист Альберто Перейро в своём «твиттере».

По информации источника, «сливочные» приняли подобное решение, учитывая возможное расставание с хавбеками Даниелем Себальосом и Марко Асенсио.

Сообщается, что мадридцы в ближайшее время свяжутся с представителями португальца и продлят с ним соглашение до 2027 года.

В текущем сезоне на счету Диаса 42 матча в составе «Милана» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами.

Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось о желании руководства «Милана» продолжить сотрудничество с Диасом.