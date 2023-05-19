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«Рома» сыграла вничью с «Байером» и вышла в финал Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором встречались «Байер» и «Рома». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч завершился нулевой ничьей.

В первой половине встречи команды не смогли открыть счёт. Ближе к голу были футболисты «Байера», однако уверенная игра голкипера «Ромы» Руя Патрисиу, а также стойка ворот позволили римлянам уйти на перерыв при равном счёте.

Во втором тайме немецкая команда снова была острее, однако римлянам удалось сохранить нужный им счёт до финального свистка. Итог – нулевая ничья.

В первом полуфинальном матче «Рома» минимально одолела соперника (1:0) благодаря голу 21-летнего полузащитника Эдоардо Бове на 63-й минуте. Этот мяч и стал решающим в противостоянии. «Рома» вышла в финал Лиги Европы.

В финальном матче турнира подопечные Жозе Моуринью сыграют с победителем пары «Севилья» – «Ювентус». Решающая игра состоится в среду, 31 мая.