«Арсенал» готовится предложить за Деклана Райса € 105 млн — The Telegraph

«Арсенал» готовит рекордное для себя предложение о приобретении полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает The Telegraph.

Как известно, Райс — давняя цель «канониров» на трансферном рынке, и, по информации источника, «Арсенал» готов предложить за него «Вест Хэму» € 105 млн. «Молотобойцы» же хотят, чтобы большая часть этой суммы была выплачена разовым платежом, а не разбита на части.

Несмотря на то что 24-летний полузащитник «Вест Хэма» интересен также «Манчестер Юнайтед», в «Арсенале» уверены, что смогут в конечном счёте договориться с «молотобойцами» о его переходе этим летом.

В нынешнем сезоне Райс провёл 35 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил три гола и сделал две результативные передачи. «Арсенал» в данный момент занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 81 очко. «Вест Хэм» — 15-й.