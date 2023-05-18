«Арсенал» готовится предложить за Деклана Райса € 105 млн — The Telegraph

«Арсенал» готовит рекордное для себя предложение о приобретении полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает The Telegraph.
Как известно, Райс — давняя цель «канониров» на трансферном рынке, и, по информации источника, «Арсенал» готов предложить за него «Вест Хэму» € 105 млн. «Молотобойцы» же хотят, чтобы большая часть этой суммы была выплачена разовым платежом, а не разбита на части.
Несмотря на то что 24-летний полузащитник «Вест Хэма» интересен также «Манчестер Юнайтед», в «Арсенале» уверены, что смогут в конечном счёте договориться с «молотобойцами» о его переходе этим летом.
В нынешнем сезоне Райс провёл 35 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил три гола и сделал две результативные передачи. «Арсенал» в данный момент занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 81 очко. «Вест Хэм» — 15-й.
- 19 мая 2023
-
00:04
-
00:02
-
00:02
-
00:01
-
00:00
- 18 мая 2023
-
23:58
-
23:53
-
23:36
-
23:35
-
23:32
-
23:32
-
23:25
-
23:17
-
23:08
-
23:04
-
22:56
-
22:54
-
22:51
-
22:51
-
22:49
-
22:34
-
22:32
-
22:23
-
22:17
-
22:17
-
22:16
-
21:49
-
21:47
-
21:38
-
21:32
-
21:32
-
21:14
-
21:07
-
21:06
-
21:00