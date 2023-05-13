Мойес назвал «хорошими» шансы на уход Райса из «Вест Хэма»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес допустил уход полузащитника Деклана Райса из лондонской команды.

«Мы надеемся, что Деклан останется. Мы бы хотели, чтобы он продолжал быть игроком «Вест Хэма», но и понимаем, что ситуация может быть другой.

Наши планы состоят в том, что Деклан играл за клуб, но мы также полностью понимаем о существующих хороших шансах, что он не останется с нами», – приводит слова Мойеса BBC.

24-летний Деклан Райс – капитан «Вест Хэма». Клуб оценивает футболиста в € 100 млн.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет подписать игрока. «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Ливерпуль» следят за развитием событий.

Райс подарил свою футболку маленькому фанату «Вест Хэма»: