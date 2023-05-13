Мойес назвал «хорошими» шансы на уход Райса из «Вест Хэма»
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес допустил уход полузащитника Деклана Райса из лондонской команды.
«Мы надеемся, что Деклан останется. Мы бы хотели, чтобы он продолжал быть игроком «Вест Хэма», но и понимаем, что ситуация может быть другой.
Наши планы состоят в том, что Деклан играл за клуб, но мы также полностью понимаем о существующих хороших шансах, что он не останется с нами», – приводит слова Мойеса BBC.
24-летний Деклан Райс – капитан «Вест Хэма». Клуб оценивает футболиста в € 100 млн.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет подписать игрока. «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Ливерпуль» следят за развитием событий.
Райс подарил свою футболку маленькому фанату «Вест Хэма»:
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