«Рома» сыграет в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы впервые с 1991 года

Итальянская «Рома» выступит в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы впервые за 32 года.
Вчера, 18 мая, команда Жозе Моуринью сыграла вничью с «Байером» (0:0) в полуфинале Лиги Европы и вышла в финал по сумме двух встреч (1:0).
В последний раз римляне добирались до решающей игры этого турнира в сезоне-1990/1991 – тогда в Кубке УЕФА «Рома» уступила «Интеру» (0:2, 1:0), финалисту текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
В прошлом сезоне римский клуб дошёл до финала Лиги конференций, где обыграл «Фейеноорд» благодаря голу полузащитника Николо Дзаньоло, который сейчас защищает цвета турецкого «Галатасарая».
Финал Лиги Европы – 2022/2023 пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште 31 мая. Для «Ромы», таким образом, этот финал станет вторым еврокубковым за последние два года.
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