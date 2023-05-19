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В финале каждого еврокубка сыграет команда из Италии

В финале Лиги чемпионов участие примет «Интер», в финале Лиги Европы — «Рома», а в решающем матче Лиги конференций сыграет «Фиорентина».

Сегодня завершились полуфинальные матчи Лиги Европы и Лиги конференций, по результатам которых стали известны финалисты этих соревнований. Так, в финале Лиги Европы участие примет «Рома» под руководством Жозе Моуринью, а в решающем матче Лиги конференций сыграет «Фиорентина».

Двумя днями ранее «Интер» обыграл «Милан» (1:0, 3:0 — по сумме двух встреч) и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити».

«Роме» в финале Лиги Европы играть с испанской «Севильей», которая в полуфинале оказалась сильнее туринского «Ювентуса», а «Фиорентине» в Лиге конференций — с «Вест Хэмом», который одолел «АЗ Алкмар».

Таким образом, в финале каждого еврокубка нынешнего сезона будет итальянский представитель — «Интер», «Рома» и «Фиорентина».