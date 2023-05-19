Ультрас «АЗ Алкмар» атаковали болельщиков и семьи игроков «Вест Хэма» после матча ЛК

Ультрас «Аз Алкмар» атаковали болельщиков «Вест Хэма» после поражения в ответном полуфинальном матче Лиги конференций. Встреча прошла в Нидерландах на стадионе «АФАС» и завершилась победой английского клуба со счётом 1:0.

После матча ультрас хозяев прорвались к гостевому сектору болельщиков «Вест Хэма» и атаковали их. Отмечается, в гостевом секторе также находились семьи игроков «Вест Хэма».

Напомним, первый матч завершился победой «Вест Хэма» со счётом 2:1. Таким образом, лондонский клуб вышел в финал Лиги конференций, где встретится с «Фиорентиной», которая в своём полуфинальном матче турнира обыграла «Базель».

Финальный матч Лиги конференций между «Вест Хэмом» и «Фиорентиной» состоится 7 июня в Чехии.