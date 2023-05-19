Жозе Моуринью поделился эмоциями после выхода «Ромы» в финал Лиги Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы. Напомним, по сумме двух матчей «Рома» обыграла «Байер» (1:0 – дома и 0:0 – на выезде).

«Меня беспокоит не то, что я буду отмечен в книгах по истории «Ромы». Это помогает этим ребятам расти, достигать важных целей. Это также помогает болельщикам «Ромы», которые так много дали мне с самого первого дня. Это огромная радость попасть в очередной финал. «Ребята выкладываются на полную, эта игра — результат нашей работы, опыта, тактической мудрости и умения оставаться в матчах. Это невероятная команда», — приводит слова Моуринью Football Italia.

В финальном матче Лиги Европы «Рома» встретится с «Севильей».

Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения: