Жозе Моуринью поделился эмоциями после выхода «Ромы» в финал Лиги Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы. Напомним, по сумме двух матчей «Рома» обыграла «Байер» (1:0 – дома и 0:0 – на выезде).
«Меня беспокоит не то, что я буду отмечен в книгах по истории «Ромы». Это помогает этим ребятам расти, достигать важных целей. Это также помогает болельщикам «Ромы», которые так много дали мне с самого первого дня. Это огромная радость попасть в очередной финал. «Ребята выкладываются на полную, эта игра — результат нашей работы, опыта, тактической мудрости и умения оставаться в матчах. Это невероятная команда», — приводит слова Моуринью Football Italia.
В финальном матче Лиги Европы «Рома» встретится с «Севильей».
Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения:
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