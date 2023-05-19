«Рома» пробила по воротам один раз за 99 минут. Но Моуринью всё равно вышел в финал ЛЕ

«Байер» и «Рома» отложили решение вопроса о финалисте Лиги Европы до ответного матча. В первой встрече на «Стадио Олимпико» хозяева одержали минимальную победу, однако немецкая команда не показала и половины потенциала. Ответная встреча в Леверкузене ожидалась с совершенно другим настроем. «Байер» не имел других вариантов, кроме как идти в атаку и бесконечно напрягать оборону римлян, чтобы побороться за финал Лиги Европы.

«Рома» вышла в стартовом сочетании 3-5-2, при обороне переходящем в 5-3-2. Главная новость в составе «Байера» — появление в основе Сердара Азмуна. Иранский форвард стартовал в последнем матче команды в Бундеслиге с «Штутгартом». Тренер «Байера» Хаби Алонсо доверил Азмуну место в составе и на важнейший матч Лиги Европы.

«Аспириновые» не поменяли свою основную схему 3-4-3, но действовали гораздо активнее, нежели в Риме. С первых минут «Байер» занял место на чужой половине поля, расположив сразу пять игроков в атаке. Тройке Вирц – Азмун – Диаби помогали электрички на флангах – Жереми Фримпонг и Митчел Баккер. Из центра поля активно подключался Керем Демирбай. Именно немецкий полузащитник чаще всех в первом тайме бил по воротам – сразу три попытки. На старте матча «Байер» владел мячом около 70% времени, а «Рома» даже не думала об атаках.

Первый опасный момент создал Мусса Диаби. На 12-й минуте он отклеился от опекуна, совершил спринт к воротам «Ромы», после чего пробил в перекладину. Однако ничего опаснее в первом тайме «Байер» не создал. Да, «Рома» не придумала совсем ничего в атаке, но эталонно сушила игру и убивала время. Несмотря на подавляющее преимущество «Байера», леверкузенцы ограничивались в основном дальними ударами и попытками найти голову Азмуна в чужой штрафной. Разбить низкий блок и позиционную защиту «Байера» не мог даже умница Флориан Вирц. 20-летний немец опускался в центр поля, пытаясь найти варианты для обострения. Но не совсем удачно. Также у «Байера» проглядывался явный акцент на правый фланг-полуфланг. Именно в этой зоне создавалось куда больше активности. К несчастью для Моуринью, на 33-й минуте сломался левый защитник «Ромы» — Леонардо Спинаццола. Его заменил молодой Никола Залевски. Однако до конца первого тайма «Байер» не сильно напрягал поляка. Гости же умело тянули время до перерыва, не допустив опасных моментов у своих ворот.

«Байер» — «Рома» Фото: Lars Baron/Getty Images

Второй тайм начался с перестановки от Моуринью. Португалец усилил центр поля: вместо не принёсшего пользы форварда Андреа Белотти вышел Жоржиньо Вейналдум. Универсальный голландец насытил полузащиту. При обороне «Рома» теперь располагалась в схеме 5-4-1 (периодически на помощь Абрахаму выдвигался Пеллегрини).

Однако прессинг римлян – слабое место, поэтому «Байер» почти беспрепятственно проходил первую стадию обороны гостей. Но уже следом встречал припаркованный римский «автобус». «Рома» тянула время при любой удобной возможности. Например, в начале второго тайма Моуринью обратил внимание на зажжённые файеры болельщиками «Байера» — судье Славко Винчичу пришлось ненадолго приостановить игру. И вряд ли гостей стоит обвинять: на кону – выход в финал Лиги Европы.

Первые 15 минут второго тайма прошли без серьёзных моментов у ворот «Ромы». Сложилось ощущение, что гостям удалось погасить напор «Байера» и римляне дотерпят до финального свистка. В обороне у итальянцев доходило до радикальных решений: периодически «Рома» находилась в своей штрафной вдесятером. «Байер» вернулся к инструментам первого тайма: на 67-й минуте ещё один дальний удар в створ нанёс Демирбай. После этого в штрафной упал Сердар Азмун, которого зацепил Джанлука Манчини. Однако арбитр не зафиксировал нарушения. Отметим, что спорная ситуация возникала с иранцем и в первом тайме, когда он убегал от Бриана Кристанте. Но и тогда свисток судьи промолчал.

Сердар Азмун (справа) Фото: Lars Baron/Getty Images

«Байер» старался забрасывать мяч в чужую штрафную. На себя игру брали футболисты группы атаки. Например, правый латераль Фримпонг как регбист пробирался в штрафную «Ромы». Дриблинг и напор – не худшие методы вскрытия глухой обороны. Римляне же гнули свою линию: оборонялись, ещё раз оборонялись, тянули время и срывали темп хозяев. Алонсо принимал радикальные решения: номинального правого латераля Баккера заменил атакующий полузащитник Амин Адли, вместо игрока центра поля Эксекиэля Паласиоса вышел форвард Адам Гложек.

На 81-й минуте отличный шанс забить упустил Азмун. Он воспользовался отскоком, но пробил из штрафной чуть мимо правой штанги ворот Руя Патрисиу. Иранец, к сожалению для болельщиков «Байера», не воспользовался своим лучшим моментом во встрече. Ещё один шанс на 85-й минуте упустил Фримпонг: он нанёс удар по воротам Патрисиу, но его заблокировал защитник «Ромы», погасив скорость полёта мяча.

В концовке встречи «Байер» отчаянно атаковал, но гости всё же устояли. «Автобус» «Ромы» доехал до финала Лиги Европы.

Римляне за весь матч нанесли всего один удар по воротам (ещё в первом тайме), ноль – в створ. У «Байера» – 23 удара (шесть – в створ) Итальянцы набрали всего 0,03 xG (ожидаемые голы). Но всё это меркнет на фоне того, что легендарный Жозе Моуринью на пути к шестому еврокубку. И второму подряд.

Ранее португалец выигрывал Кубок УЕФА/Лигу Европы с «Порту» (2003 год) и «Манчестер Юнайтед» (2017), Лигу чемпионов с «Порту» (2004) и «Интером» (2010), а также Лигу конференций с «Ромой» (2022). Моуринью получает шанс повторить с римлянами достижение, установленное им в Португалии. Вместе с «Порту» он взял два еврокубка за два года. Получится ли это с «Ромой»? Узнаем уже скоро.