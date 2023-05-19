Тарханов — о матче «Краснодар» — «Урал»: были забиты курьёзные голы

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о результате матча второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом» (2:1), отметив, что удача была на стороне краснодарцев, а во встрече были забиты курьёзные голы.

«Были забиты курьёзные голы. В двух голах удары о землю. Если бы просто пробили, то вратарь брал удары. И Сафонов тоже пропустил лёгкий мяч, не смог его укротить. Второй гол – тоже рикошет, штанга, и забили в пустые ворота. А так, игра получилась равной. Сегодня удача была на стороне «Краснодара», – приводит слова Тарханова Metaratings.

«Краснодар» в финале Кубка России сыграет с московским ЦСКА 11 июня. В случае победы краснодарцы выиграют свой первый трофей в истории.