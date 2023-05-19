Президент «Урала» Иванов: не понял, почему не отменили красную карточку Гогличидзе

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о матче второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:2).

«Ничего страшного не произошло. Для нас это польза, что мы сыграли с ЦСКА, «Краснодаром» и другими командами. Болельщики положительно это восприняли. На игре с ЦСКА у нас было 30 тысяч человек.

Хороший формат Кубка. Я бы поменял только одно. Почему вот мы сейчас должны были играть с «Краснодаром»? Мы с одной лиги. Мы сыграли две игры с ЦСКА, а «Краснодар» сыграл одну игру. Когда равные команды выходят, делайте жеребьёвку тогда. У «Краснодара» три игры дома. Но у них преимущество своего поля.

Судейство? Я ещё не посмотрел тот момент в конце. Я не понял, если честно, почему не отменили красную карточку. Но Карасёв — квалифицированный арбитр, опытный. Как он видел, так и поставил», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».