Итальяно: выход трёх команд в финал — повод для большой гордости итальянского футбола

Главный тренер итальянской «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций со швейцарским «Базелем» (3:1). «Фиорентина» вышла в финал турнира по сумме двух встреч — 4:3.

«Это была невероятная игра, невероятная радость. Мы играли индивидуально и качественно. Мы полностью заслужили выход в финал. Ребята были великолепны, играть здесь в такой атмосфере было нелегко. Я всегда верил в проход, потому что в первом матче мы дорого заплатили только за 15 минут потемнения.

Мы играли как зрелая команда. Это мой первый сезон в Европе, и выход в финал доставляет большое удовольствие. Этот путь к финалу всегда останется с нами, но теперь у нас есть миссия, которую нужно выполнить. Выход трёх команд в финал – повод для большой гордости итальянского футбола. Я уверен, что мы все скажем своё слово в финале», — приводит слова Итальяно официальный сайт УЕФА.

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