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«Базель» — «Фиорентина» — 1:3, полуфинал Лиги конференций, 18 мая 2023 года, фанату стало плохо, гол на 120+9-й минуте

Фаната «Фиорентины» спасали всем стадионом. А потом футболисты подарили ему чудо-концовку
Никита Паглазов
Фаната «Фиорентины» спасали всем стадионом
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Невероятно драматичный сюжет матча в Швейцарии. «Базель» вылетел на 120+9-й минуте!

В Швейцарии состоялся ответный полуфинал Лиги конференций между «Базелем» и «Фиорентиной». В первой встрече в Италии сильнее оказались гости – 2:1. В ответной игре с идентичным счётом в основное время выиграла «Фиорентина». Матч перешёл в дополнительное время, где произошёл пугающий эпизод.

Лига конференций. 1/2 финала. 2-й матч
18 мая 2023, четверг. 22:00 МСК
Базель
Базель, Швейцария
Окончен
1 : 3
ДВ
Фиорентина
Флоренция, Италия
0:1 Гонсалес – 35'   1:1 Амдуни – 55'   1:2 Гонсалес – 72'   1:3 Барак – 120+9'

В начале второго экстра-тайма матч приостановил арбитр Хосе Санчес Мартинес. На гостевой трибуне болельщиков «Фиорентины» стало плохо одному из болельщиков. Рядом с гостевым сектором на «Санкт-Якоб Парк» располагается зона для разминки игроков.

Вероятно, болельщики докричались до футболистов, те уже сообщили о ситуации скамейкам команд и официальным лицам. И тогда к гостевой трибуне устремились футболисты «Фиорентины» и «Базеля». Тут уже подоспела и медицинская бригада с носилками и специальным оборудованием. В общем, человека спасали всем стадионом.

Встреча прервалась на 10 минут. В течение этого времени на официальной ТВ-трансляции показывали лица игроков, тренеров и других болельщиков на трибунах. Периодически прорывался звук аплодисментов, настраивающий на позитивный лад. Объединились даже главные тренеры команд – Винченцо Итальяно и Хайко Фогель. Специалисты о чём-то оживлённо общались, стоя рядом друг с другом. В итоге административные лица разобрались в ситуации. Судя по эмоциям игроков «Фиорентины», с болельщиком всё хорошо, его жизни ничего не угрожает. Как сообщает Blick, фанат отправился в больницу. Арбитр возобновил встречу, а на трибунах снова зазвучали заряды болельщиков «Базеля» и «фиалок».

Из-за неординарной ситуации судья добавил к экстра-тайму ещё 11 минут. И на 120+9-й минуте мяч в ворота «Базеля» забил чешский полузащитник «Фиорентины» Антонин Барак! Он остался один в штрафной и нанёс точный удар шведой. Чудесная концовка для «Фиорентины» и настоящая трагедия для «Базеля».

Антонин Барак после гола

Антонин Барак после гола

Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Именно этот гол вывел «фиалок» в финал Лиги конференций. Команда сыграет в решающем матче еврокубков впервые с 1990 года. В финале ЛК «Фиорентине» предстоит встретиться с «Вест Хэмом». Отличная афиша для третьего по статусу европейского турнира!

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