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КДК РФС вынес решения по матчу 27-го тура РПЛ «Динамо» — «Ахмат»

КДК РФС вынес решения по матчу 27-го тура РПЛ «Динамо» — «Ахмат»
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объявил решения по матчу 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ахмат» (0:3). В частности, московский клуб оштрафован за неявку на пресс-конференцию главного тренера Славиши Йокановича, который был уволен после матча с «Ахматом».

«В соответствии со статьёй 106 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 29 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за ненаправление клубом представителей на обязательные пресс-конференции и интервью – оштрафовать ФК «Динамо» г. Москва на 50 000 рублей.

В соответствии со статьёй 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны – оштрафовать главного тренера ФК «Динамо» г. Москва Славишу Йокановича на 30 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 89 и пунктом 5 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за появление на футбольном поле постороннего лица – оштрафовать ФК «Динамо» г. Москва на 20 000 рублей.

В соответствии со статьёй 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны – оштрафовать главного тренера РФК «Ахмат» г. Грозный Сергея Ташуева на 30 000 рублей», — приводит текст решения КДК официальный сайт РФС.

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