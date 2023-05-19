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Фил Джонс написал прощальное письмо для болельщиков «Манчестер Юнайтед»

Фил Джонс написал прощальное письмо для болельщиков «Манчестер Юнайтед»
Фил Джонс
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс обратился к болельщикам команды после сообщения о его уходе по окончании сезона. Открытое письмо опубликовал официальный сайт английского клуба.

«Я думал о том, как лучше всего донести свои слова до всех, кто поддерживал меня на протяжении всего моего пребывания в «Манчестер Юнайтед».

Уходить из клуба всегда тяжело. Я уже делал это в «Блэкберн Роверс» много лет назад, когда мне было всего 19 лет, но я никогда не мог представить, что будет впереди.

Моё время в «Юнайтед» было невероятным. Когда я решил покинуть «Блэкберн», я всегда хотел проявить себя на более высоком уровне. Я представлял клуб своего детства и жил мечтой, но я отчаянно хотел показать всем, на что я способен на самом высоком уровне.

Во мне был этот голод, и я отчаянно хотел продолжить карьеру в клубе, который мог бросить вызов всему. У меня были предложения от нескольких клубов, но я всё ждал и ждал звонка из «Юнайтед». Однажды в отпуске поступил звонок от сэра Алекса.

В тот день я вернулся из отпуска, мне не терпелось встретиться с ним. Я не мог дождаться, чтобы подписать контракт, и самое главное — я не мог дождаться, чтобы начать. Был только один клуб, в котором я хотел продолжить свой путь в футболе.

Надеть эту футболку хотя бы раз, носить эту эмблему и представлять всех, кто связан с клубом, было честью.

Я хотел бы играть больше. Я скажу от всего сердца: я сделал всё, что мог. Я сделал всё, что требовал медицинский персонал.

Я никогда не оставлял камня на камне в стремлении осуществить свою мечту и представлять «Манчестер Юнайтед» на поле. Я провёл несколько трудных дней вдали от семьи, реабилитируясь и восстанавливаясь, вдали от всех восстанавливая силы, вдали от тренировочного поля, на которое я отчаянно хотел вернуться.

Я уже говорил, что мне было трудно даже разговаривать с товарищами по команде, мне было больно, что я не мог им помочь. Мне было больно, что моя семья не могла видеть меня в дни матчей. Чувствовал, что подвожу людей.

Иногда в жизни случаются вещи, которые нам не нравятся, но мы должны научиться принимать это и быть уверенными, что мы сделали всё возможное, чтобы преодолеть трудности. В своей карьере и жизни это всё, что действительно можно было сделать.

Дорога может быть тернистой и сбить вас с пути. Речь идёт о том, чтобы вставать после неудач и продолжать идти вперёд. Это урок, который я буду использовать в своих следующих целях, несмотря ни на что.

Я жил мечтой в самом большом клубе в мире. Я играл за Англию на крупных турнирах. В «Юнайтед» я выигрывал трофеи, особенно Премьер-лигу под руководством сэра Алекса, в его последнем сезоне.

Сейчас не время грустить, пришло время оглянуться назад для меня и моей семьи и порадоваться тому, что мне удалось воплотить мечту в «Юнайтед». Я всегда могу сказать своей семье и друзьям, что немногим доводится играть за этот клуб, всегда быть в его истории и иметь возможность оглянуться назад с такими счастливыми воспоминаниями.

Я желаю Эрику тен Хагу и его штабу, всем игрокам удачи в будущем. Он строит здесь свою команду, и я буду наблюдать, поддерживать и надеяться больше, чем кто-либо, что он сможет продолжить прогресс, который мы все уже видим.

Я хочу сказать спасибо всем, кто помогал мне в «Манчестер Юнайтед», где я обрёл друзей на всю жизнь. Но больше всего — моей семье, которая была со мной во всём. Самое большое спасибо для моей жены и двух прекрасных девочек, я не могу выразить словами ту поддержку, которую вы мне оказали. Мы держались вместе, и мне не терпится увидеть, что ждёт нас в будущем», — написал Фил Джонс.

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