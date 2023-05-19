Король мемов Фил Джонс покидает «МЮ». Вот его легендарные гримасы

Джон пришёл в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году из «Блэкберна» за солидные € 19,3 млн. Сэр Алекс Фергюсон видел в нём центрального защитника на годы: физически мощный, агрессивный – Неманья Видич на английский манер. На уровень сербской легенды «МЮ» Джонсу выйти не удалось, но чемпионство-2012/2013 он зацепил и временами был одним из основных защитников. После каждого матча стали появляться фотографии, где Фил летит в очередной подкат или борется за мяч – с каким-то невообразимым выражением лица.
Хватило на целую фотогалерею:
Настоящей легендой футбольных мемов его сделал камикадзе-подкат в матче с «Арсеналом». Споткнувшись, Джонс доиграл эпизод и умудрился выбить мяч головой (!) в ногу (!!) Оливье Жиру.
Права на видео принадлежат английской Премьер-лиге.
У болельщиков «Юнайтед», несмотря на иронию, не было вопросов по самоотдаче Джонса. Все понимали, что это добротный защитник, пусть и не мирового уровня. Проблемы начались из-за череды тяжёлых травм. Сезон-2018/2019 – последний, когда Джонс хоть как-то играл: 18 матчей в АПЛ, три – в ЛЧ. Затем – постоянное лечение, восстановление и новые повреждения. Травма подколенного сухожилия – главная беда.
Тем удивительнее, что в 2019 году «МЮ» предложил Джонсу четырёхлетний новый контракт до 2023 года, да ещё с опцией пролонгации на год. По г̶е̶н̶и̶а̶л̶ь̶н̶о̶й̶ задумке бывшего вице-президента клуба Эда Вудворда, такая схема помогла бы продать игрока подороже – контракт ведь длительный. Практически всё это время Джонс в итоге лечился.
В конце прошлого сезона он даже несколько раз вышел на поле при Ральфе Рангнике. Однако Эрик тен Хаг даже не рассматривал его в обойму: настолько, что Джонса отправили на ТВ, видимо, получать опыт медиаэксперта.
Впрочем, клуб красиво расстался с игроком. Джонса пригласили на базу попрощаться с сотрудниками и игроками и подарили памятную доску. Сам футболист написал болельщикам трогательное письмо, приводим отрывок:
Надеть эту футболку хотя бы раз, носить эту эмблему и представлять всех, кто связан с клубом, было большой честью. Конечно, я бы хотел играть больше. От чистого сердца скажу, что я сделал всё, что мог. Я сделал всё, что от меня требовала медицинская команда.
[...] Желаю Эрику тен Хагу, его тренерскому штабу и игрокам всего наилучшего в будущем. Тренер строит нечто особенное, а я буду наблюдать и поддерживать команду, как никто другой! Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» продолжит прогрессировать.
За карьеру в «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс сыграл 229 матчей, забил шесть голов и отдал 10 голевых передач. Он стал чемпионом Премьер-лиги – 2012/2013, выигрывал Кубок Англии – 2016, Кубок лиги – 2017 и дважды Суперкубок Англии – 2011 и 2013, а также имеет медаль победителя Лиги Европы – 2016/2017.
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