КДК дисквалифицировал тренера и 2 футболистов «Чертаново-М». Игрок кинул бутылку в судью

В матче молодёжного первенства России «Чертаново» — «Строгино» произошёл скандал. Футболистов и главного тренера молодёжки «Чертаново» не устроило решение арбитра, они начали кричать на судью, оскорблять его. А один из игроков и вовсе кинул в судью бутылку. КДК РФС вынес решения по этому матчу.
«В соответствии со статьёй 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (три удаления в матче у одной команды) – оштрафовать ФК «Чертаново» г. Москва на 25 000 рублей.
В соответствии со статьёй 28, статьёй 34, частью 3 статьи 94, частями 1 и 3 статьи 95, статьёй 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктами 14 и 17 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неисполнение спортивной санкции, агрессивное поведение в отношении соперника, оскорбительное поведение и умышленный бросок бутылкой в официальное лицо матча, а также неспортивное поведение – дисквалифицировать футболиста молодёжной команды «Чертаново» г. Москва Захара Шматова на 8 матчей МФЛ и оштрафовать его на 75 000 рублей.
В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение – дисквалифицировать футболиста молодёжной команды «Чертаново» г. Москва Ивана Полякова на 2 матча МФЛ.
В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча, выраженное в демонстрации оскорбительного жеста, – дисквалифицировать главного тренера молодёжной команды «Чертаново» г. Москва Игоря Родькина на 3 матча МФЛ», — приводит текст решения КДК официальный сайт РФС.
- 19 мая 2023
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