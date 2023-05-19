«ПСЖ» объявил о продлении контракта с капитаном Маркиньосом до 2028 года

Французский «ПСЖ» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником команды Маркиньосом.
Фото: ФК «ПСЖ»
29-летний бразильский футболист, присоединившийся к «ПСЖ» в 2013 году, подписал контракт до 2028 года.
«Я рад продлению контракта, очень горжусь этим. Для меня это особенный момент. «ПСЖ» всегда доверял мне, я также доверяю клубу. Я убеждён, что в ближайшие годы мы продолжим вместе добиваться успехов», — прокомментировал продление контракта Маркиньос.
«Мы очень рады, что Маркиньос продлил свой контракт. Я помню, как он присоединился к «ПСЖ» в 19 лет. С первого дня он демонстрировал большую самоотверженность и победный дух, он всегда боролся за футболку «ПСЖ». Его футбольный талант, опыт и преданность клубу исключительны. Я знаю, что нас ждёт ещё много успехов вместе, поскольку история Маркиньоса в «ПСЖ» продолжается», — сказал президент клуба Нассер Аль-Хелаифи.
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