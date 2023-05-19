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Алексей Сафонов: если цель «Динамо» — быть в десятке и не вылететь, то Шпилевский подойдёт

Алексей Сафонов: если цель «Динамо» — быть в десятке и не вылететь, то Шпилевский подойдёт
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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможное назначение наставника кипрского «Ариса» Алексея Шпилевского на пост главного тренера московского «Динамо».

«Пока «Динамо» официально не объявит имя главного тренера, каждый день так и будут называть кого-то нового. Шпилевскому 35 лет, такие серьёзные клубы он не тренировал, поэтому вопросы возникают — неубедительная кандидатура. Одно дело — выиграть чемпионат Кипра или работать в Беларуси, Казахстане, другое — «Динамо». Если бы пришёл Почеттино или кто-то такого калибра, я бы это даже не обсуждал. Но тут смотря какие цели преследует «Динамо». Если цель — быть в десятке и не вылететь, наверное, Шпилевский справится. Если выиграть чемпионат, то я сомневаюсь», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

35-летний Шпилевский работает главным тренером «Ариса» с февраля 2022 года.

Ранее «Динамо» отправило в отставку главного тренера Славишу Йокановича. Исполняющим обязанности наставника бело-голубых до конца нынешнего сезона был назначен Павел Алпатов.

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