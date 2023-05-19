Алексей Сафонов: если цель «Динамо» — быть в десятке и не вылететь, то Шпилевский подойдёт

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможное назначение наставника кипрского «Ариса» Алексея Шпилевского на пост главного тренера московского «Динамо».

«Пока «Динамо» официально не объявит имя главного тренера, каждый день так и будут называть кого-то нового. Шпилевскому 35 лет, такие серьёзные клубы он не тренировал, поэтому вопросы возникают — неубедительная кандидатура. Одно дело — выиграть чемпионат Кипра или работать в Беларуси, Казахстане, другое — «Динамо». Если бы пришёл Почеттино или кто-то такого калибра, я бы это даже не обсуждал. Но тут смотря какие цели преследует «Динамо». Если цель — быть в десятке и не вылететь, наверное, Шпилевский справится. Если выиграть чемпионат, то я сомневаюсь», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

35-летний Шпилевский работает главным тренером «Ариса» с февраля 2022 года.

Ранее «Динамо» отправило в отставку главного тренера Славишу Йокановича. Исполняющим обязанности наставника бело-голубых до конца нынешнего сезона был назначен Павел Алпатов.