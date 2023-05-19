«Динамо» провело переговоры с главным тренером «Ариса» Шпилевским — Нагучев

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский может возглавить московское «Динамо». Об этом в своём телеграм-канале сообщает комментатор Роман Нагучев.

По информации источника, руководство «Динамо» уже обратилось к Шпилевскому, чтобы выяснить его дальнейшие планы на карьеру. Тренером бело-голубые интересовались ещё несколько лет назад.

35-летний Шпилевский работает главным тренером «Ариса» с февраля 2022 года. До этого белорусский специалист никогда не работал в России. Также Шпилевский не выступал в России в качестве игрока.

Ранее «Динамо» отправило в отставку главного тренера Славишу Йокановича. Исполняющим обязанности наставника бело-голубых до конца нынешнего сезона был назначен Павел Алпатов.