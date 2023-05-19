Тренер «Брентфорда» высказался об отстранении Тони на восемь месяцев из-за ставок

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал отстранение нападающего Айвана Тони от футбола и всех активностей, связанных с ним, на восемь месяцев из-за ставок на спорт.

«Его будущее связано с «Брентфордом», в этом нет сомнений. Что касается того, что мы будем делать летом, мы пока не знаем. Это то, над чем нам нужно подумать. Очевидно, что он совершил несколько ошибок, но мы хотим ему помочь. Нам просто нужно знать, что разрешено делать.

Мы все совершаем ошибки. Кто мы такие, чтобы судить его? Мы должны учитывать психологическое состояние. Айван — футболист, но он также человек, у которого есть семья, и он довольно часто появлялся на первых полосах газет за последний год.

Общался ли я с ним после отстранения? У нас был разговор. В первую очередь он разочарован и опечален сложившейся ситуацией. Но неопределённость, наверное, самое плохое, что может быть. По крайней мере теперь мы знаем, как всё разрешилось», — приводит слова Франка Sky Sports.

Ранее нападающего «Брентфорда» уличили в том, что он делал ставки на футбол. Было подтверждено более двухсот случаев ставок, которые сделал лично Тони. Напомним, в Англии делать ставки запрещено всем представителям спортивной отрасли, в том числе работникам клубов.

В текущем сезоне на счету английского форварда 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и пятью результативными передачами.