Форвард «Брентфорда» Тони отстранён от футбола на восемь месяцев

Нападающий «Брентфорда» Айван Тони отстранён от футбола и всех активностей, связанных с футболом, на восемь месяцев, сообщает журналист The Times Пол Джойс в своём «твиттере».
По информации источника, бан закончится 16 января 2024 года. Тони заплатит штраф в размере € 58 тысяч.
Ранее нападающего «Брентфорда» поймали за ставками на футбол. Было подтверждено более двухсот случаев ставок, которые сделал лично Тони.
Напомним, в Англии запрещено делать ставки всем представителям спортивной деятельности, в том числе и работникам клубов.
В текущем сезоне на счету английского форварда 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и пятью результативными передачами.
Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Тони со стороны «Челси».
- 17 мая 2023
-
20:38
-
20:30
-
20:28
-
20:10
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:57
-
19:49
-
19:47
-
19:44
-
19:43
-
19:30
-
19:26
-
19:24
-
19:20
-
19:17
-
19:05
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
18:53
-
18:46
-
18:43
-
18:34
-
18:31
-
18:31
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
18:00
-
17:57
-
17:52
-
17:50
-
17:45