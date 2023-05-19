«Монца» дожала «Сассуоло» на последних минутах матча Серии А

Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Сассуоло» на своём поле встречался с «Монцей». Игра проходила в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Хозяева открыли счёт на шестой компенсированной к первому тайму минуте, когда Доменико Берарди реализовал пенальти. На исходе часа игры гости восстановили равновесие, отличился Патрик Чиурриа. На 68-й минуте бразильский защитник «Сассуоло» Руан получил вторую жёлтую карточку, оставив команду в меньшинстве. Расплата пришлась на последние минуты матча — в добавленной арбитром время второй гол гостей провёл Маттео Пессина.
«Монца» поднялась на восьмое место, набрав 52 очка в 36 матчах. «Сассуоло» расположился на 13-й строчке, набрав 44 очка. Лидирует в чемпионате Италии «Наполи», досрочно оформивший чемпионский титул.
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