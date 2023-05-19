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«Монца» дожала «Сассуоло» на последних минутах матча Серии А

«Монца» дожала «Сассуоло» на последних минутах матча Серии А
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Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Сассуоло» на своём поле встречался с «Монцей». Игра проходила в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Хозяева открыли счёт на шестой компенсированной к первому тайму минуте, когда Доменико Берарди реализовал пенальти. На исходе часа игры гости восстановили равновесие, отличился Патрик Чиурриа. На 68-й минуте бразильский защитник «Сассуоло» Руан получил вторую жёлтую карточку, оставив команду в меньшинстве. Расплата пришлась на последние минуты матча — в добавленной арбитром время второй гол гостей провёл Маттео Пессина.

«Монца» поднялась на восьмое место, набрав 52 очка в 36 матчах. «Сассуоло» расположился на 13-й строчке, набрав 44 очка. Лидирует в чемпионате Италии «Наполи», досрочно оформивший чемпионский титул.

Италия - Серия А. 36-й тур
19 мая 2023, пятница. 21:45 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
1 : 2
Монца
Монца
1:0 Берарди – 45+6'   1:1 Чиурриа – 60'   1:2 Пессина – 90+3'
Удаления: Руан – 68' / нет
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