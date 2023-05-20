Кирьяков: в истории с приглашением Йокановича виноваты руководители «Динамо»

Бывший игрок московского «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал новость о том, что клуб договорился о досрочном расторжении контракта с тренером Славишей Йокановичем.

«Руководителей «Динамо» понять можно. Они вправе принимать любое решение. На фоне 100-летия клуба такой неудачный сезон, все очень разочарованы.

Сейчас «Динамо» и не вылетает, и не претендует на борьбу за медали. В принципе, ничего страшного в этом решении не вижу. Помню, когда команда вылетала из высшей лиги, Кобелева поменяли на Чикишева. Вот это было неправильно. Надо было приглашать серьёзного специалиста, а не бросать в топку человека, который работал в академии с детьми. То решение было непрофессиональным. А сейчас ситуация такая, что клуб ничем не рискует. По условиям расторжения контракта, думаю, с Йокановичем договорились: дали ему ещё одну зарплату, две…

Говорить можно всё, что угодно. Человек не выполнил задачу. Сергей Степашин правильно сказал: виноваты все. В том числе и он. Серба же кто-то выбрал на роль главного тренера «Динамо». Изучали его сильные, слабые качества. Значит, ответственность на этих людях. Руководители клуба совершили ошибку», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт»

Под руководством Йокановича бело-голубые провели в РПЛ 27 матчей: 12 побед, шесть ничьих и девять поражений. За три тура до финиша команда занимает седьмое место.