Верратти готов покинуть «ПСЖ» и хочет перейти в «Реал»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти готов к уходу из команды и открыт к предложениям, сообщает RMC Sport.
На решение игрока могла повлиять активность фанатов «ПСЖ», которые на одной из недавних акций выступали против Лионеля Месси, Неймара и самого Верратти.
«Марко больше не может быть счастливым в «ПСЖ». Обиды от болельщиков стали большим ударом для него», — рассказал человек из близкого окружения игрока.
Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» планирует подписать Верратти, чтобы убедить Лионеля Месси перейти в команду. Верратти рассматривал возможность такого трансфера на фоне неудачного сезона в «ПСЖ», несмотря на то что в прошлом году подписал с парижанами новый контракт до конца сезона-2025/2026.
Фанаты «Барсы» кричат «Месси» после чемпионства
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