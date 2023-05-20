Главный тренер «Ариса» Шпилевский выразил надежду, что Кокорин останется в клубе

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о будущем российского нападающего Александра Кокорина.

«Я не хочу каждый день комментировать возможное возвращение Саши в «Фиорентину». Руководство занимается этим вопросом. Очень сильно хочу, чтобы Саша остался. Ему у нас очень нравится команда, как мы играем, как мы к нему относимся. Чувствует уважение и поддержку. Поэтому, я думаю, в конце должно быть всё хорошо», — приводит слова Шпилевского «Известия».

В текущем сезоне чемпионата Кипра Кокорин провёл 27 матчей, в которых отметился 13 голами. Ранее он получил премию Ассоциации футболистов Кипра, став лучшим игроком сезона. «Арис» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Кипра. Команда набрала 71 очко после 34 матчей.