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Нигматуллин: ЦСКА — фаворит в дерби со «Спартаком». На всех парусах мчатся к серебру

Нигматуллин: ЦСКА — фаворит в дерби со «Спартаком». На всех парусах мчатся к серебру
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Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от московского дерби в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» на своём поле примет ЦСКА.

«Казалось бы, что две команды борются за медали — и матч должен быть без фаворита. Но фаворит в этом дерби есть — это ЦСКА. Они великолепно проводят вторую часть сезона, а «Спартак» после возобновления чемпионата не похож сам на себя. Как и Абаскаль не похож сам на себя.

Конечно, всё может изменить дерби — скрасить эту неудачную серию. У «Спартака» есть шанс, но фаворит в этом матче ЦСКА. Команда Федотова на всех парусах мчится к серебряным медалям», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 21 мая. Начало игры — в 16:30 мск.

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