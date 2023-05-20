«Плохо, что пижонили». Вратарь «Динамо» Лещук — о разгромной победе над «Торпедо»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук подвёл итоги матча 28-го тура чемпионата России, в котором его команда на выезде разгромила «Торпедо» со счётом 3:0 в первой игре после увольнения тренера Славиши Йокановича.
«Динамо» имело колоссальное преимущество и иногда пижонило. Если коротко — чувствовался класс.
Плохо, что пижонили. Должны были играть намного энергичнее и доводить игру до более разгромного счёта, потому что было преимущество. Могли сыграть в более привлекающий футбол», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.
Московское «Динамо» занимает шестое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков по итогам 28 туров. «Торпедо» располагается на последнем, 16-м месте. Команда заработала лишь 13 очков в 28 встречах.
- 20 мая 2023
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