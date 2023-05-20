Игнатьев — об отсутствии Дзюбы в игре 28-го тура: без него атакующая мощь клуба потускнела

Футбольный эксперт Борис Игнатьев после матча 28-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Факелом» (1:0) высказался об отсутствии форварда железнодорожников Артёма Дзюбы.

«Не хватало ли Артёма впереди? Скорее, не хватало конкретики. Дзюба выглядит наконечником атакующих действий команды. Много через него строится. Он очень опасен в штрафной. Все атаки, фланговые атаки, которые «Локомотив» выстраивает, заканчиваются через Артёма. Поэтому без него атакующая мощь железнодорожников потускнела», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

Во второй половине сезона на счету Дзюбы девять матчей за «Локомотив» в РПЛ, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Ранее появилась информация, что «Локомотив» продлит контракт с 34-летним форвардом ещё на один сезон.