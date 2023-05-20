Игнатьев — об отсутствии Дзюбы в игре 28-го тура: без него атакующая мощь клуба потускнела

Футбольный эксперт Борис Игнатьев после матча 28-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Факелом» (1:0) высказался об отсутствии форварда железнодорожников Артёма Дзюбы.
«Не хватало ли Артёма впереди? Скорее, не хватало конкретики. Дзюба выглядит наконечником атакующих действий команды. Много через него строится. Он очень опасен в штрафной. Все атаки, фланговые атаки, которые «Локомотив» выстраивает, заканчиваются через Артёма. Поэтому без него атакующая мощь железнодорожников потускнела», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».
Во второй половине сезона на счету Дзюбы девять матчей за «Локомотив» в РПЛ, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.
Ранее появилась информация, что «Локомотив» продлит контракт с 34-летним форвардом ещё на один сезон.
- 20 мая 2023
-
21:50
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:37
-
21:33
-
21:31
-
21:31
-
21:30
-
21:26
-
21:25
-
21:18
-
21:09
-
21:07
-
21:06
-
21:00
-
20:59
-
20:55
-
20:55
-
20:46
-
20:38
-
20:37
-
20:27
-
20:21
-
20:20
-
20:16
-
20:12
-
20:10
-
20:06
-
20:00
-
19:57
-
19:55
-
19:51
-
19:51
-
19:41