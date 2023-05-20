«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в третий раз подряд
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«Манчестер Сити» выиграл английскую Премьер-лигу в третий раз подряд.
Ранее «горожанам» удалось стать чемпионами в сезонах 2021/2022 и 2020/2021. В 2020 году титул взял «Ливерпуль».
«Арсенал» уступил «Ноттингему» со счётом 1:0 в матче 37-го тура национального первенства. Единственный гол в матче забил форвард Тайво Авонийи, открывший счёт на 19-й минуте. Таким образом, отставание «канониров» от «горожан» составляет четыре очка. При этом у «Арсенала» остался один матч до конца сезона, а у «Манчестер Сити» — три.
Здесь ультимативный список лучших в Европе:
«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 81 очко после 36 матчей. «Ноттингем» находится на 16-й строчке, заработав 37 баллов.
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