«Рубин» вышел в Российскую Премьер-Лигу

Казанский «Рубин» вернулся в Российскую Премьер-Лигу спустя год после вылета. Казанцы обыграли «Балтику» со счётом 1:0 и возглавили турнирную таблицу Мелбет Первой Лиги.
Идущая третьей «Алания» потеряла шанс догнать «Рубин». У владикавказцев на девять очков меньше за два тура до конца сезона.
Единственный гол в матче «Балтика» — «Рубин» забил Марат Апшацев, открывший счёт в концовке первого тайма. На 49-й минуте полузащитник «Рубина» Олег Иванов не реализовал 11-метровый удар.
В других матчах тура «Краснодар-2» разгромил «Велес» — 5:2, ульяновская «Волга» обыграла махачкалинское «Динамо» — 2:0, «Уфа» победила «КАМАЗ» — 1:0, «Енисей» сыграл вничью с «Нефтехимиком» — 2:2, «СКА-Хабаровск» обыграл «Волгарь» — 2:0, а матч «Акрона» и «Алании» завершился безголевой ничьей.
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