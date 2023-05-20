«Рубин» вышел в Российскую Премьер-Лигу

Казанский «Рубин» вернулся в Российскую Премьер-Лигу спустя год после вылета. Казанцы обыграли «Балтику» со счётом 1:0 и возглавили турнирную таблицу Мелбет Первой Лиги.

Идущая третьей «Алания» потеряла шанс догнать «Рубин». У владикавказцев на девять очков меньше за два тура до конца сезона.

Единственный гол в матче «Балтика» — «Рубин» забил Марат Апшацев, открывший счёт в концовке первого тайма. На 49-й минуте полузащитник «Рубина» Олег Иванов не реализовал 11-метровый удар.

В других матчах тура «Краснодар-2» разгромил «Велес» — 5:2, ульяновская «Волга» обыграла махачкалинское «Динамо» — 2:0, «Уфа» победила «КАМАЗ» — 1:0, «Енисей» сыграл вничью с «Нефтехимиком» — 2:2, «СКА-Хабаровск» обыграл «Волгарь» — 2:0, а матч «Акрона» и «Алании» завершился безголевой ничьей.