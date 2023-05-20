«Милан» разгромил «Сампдорию» в матче Серии А. Команда продолжает борьбу за попадание в ЛЧ

Завершился матч 36-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Милан» и «Сампдория». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франческо Фурно. Матч закончился разгромной победой «россонери» со счётом 5:1.
Ещё до перерыва «Милан» обеспечил для себя комфортное преимущество. После первого тайма счёт на табло был 3:1 благодаря дублю Оливье Жиру и голу Рафаэла Леау.
Во втором тайме подопечные Стефано Пиоли упрочили лидерство, забив два безответных мяча: отличились Диас и вновь Жиру (на счету француза хет-трик в этом матче). Матч так и завершился – 5:1 в пользу хозяев.
«Россонери» занимают пятое место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 64 очка после 36 матчей. «Милан» продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Отставание от «Лацио», идущего четвёртым – одно очко. При этом подопечные Пиоли провели на один матч больше.
«Сампдория» находится на последней, 20-й строчке, заработав 18 баллов. Команда досрочно вылетела в Серию В.
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