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«Милан» — «Сампдория» 5:1, результат матча 36-го тура Серии А 20 мая 2023 года

«Милан» разгромил «Сампдорию» в матче Серии А. Команда продолжает борьбу за попадание в ЛЧ
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Завершился матч 36-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Милан» и «Сампдория». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франческо Фурно. Матч закончился разгромной победой «россонери» со счётом 5:1.

Ещё до перерыва «Милан» обеспечил для себя комфортное преимущество. После первого тайма счёт на табло был 3:1 благодаря дублю Оливье Жиру и голу Рафаэла Леау.

Во втором тайме подопечные Стефано Пиоли упрочили лидерство, забив два безответных мяча: отличились Диас и вновь Жиру (на счету француза хет-трик в этом матче). Матч так и завершился – 5:1 в пользу хозяев.

«Россонери» занимают пятое место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 64 очка после 36 матчей. «Милан» продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Отставание от «Лацио», идущего четвёртым – одно очко. При этом подопечные Пиоли провели на один матч больше.

«Сампдория» находится на последней, 20-й строчке, заработав 18 баллов. Команда досрочно вылетела в Серию В.

Италия - Серия А. 36-й тур
20 мая 2023, суббота. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
5 : 1
Сампдория
Генуя
1:0 Леау – 9'   1:1 Квальярелла – 20'   2:1 Жиру – 23'   3:1 Жиру – 29'   4:1 Диас – 63'   5:1 Жиру – 68'
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