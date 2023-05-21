Эдуард Мор: очень рад, что встречу «Спартака» с ЦСКА обслужит бригада во главе с Карасёвым

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от судейства в предстоящем матче 28-го тура, в котором красно-белые сыграют дома с ЦСКА.
«Матч судит Сергей Карасёв. Даёт ли это надежду на то, что обойдётся без скандалов? Думаю, да. Я очень рад, что судит именно этот арбитр. Назначение Карасёва указывает на то, что судейство будет объективное и хорошее. Он не побоится и пенальти поставить, и красную карточку показать. Потому что нервы будут зашкаливать и у одних, и у других.
Матч получится вообще сверхэмоциональным. И с большим количеством голов, потому что обе команды и забивали, и пропускали в последних играх. Армейцы только от «Торпедо» не пропустили, но там соперник был откровенно слаб», — приводит слова Мора «РБ Спорт».
Матч 28-го тура чемпионата России состоится в воскресенье, 21 мая. Начало игры — в 16:30 мск. Встреча первого круга между ЦСКА и «Спартаком» завершилась боевой ничьей — 2:2.
В турнирной таблице команды находятся рядом: ЦСКА опережает «Спартак» на четыре балла после 27 туров. Армейцы набрали 54 очка, в то время как красно-белые завоевали 50 баллов.
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