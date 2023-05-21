Вагнер Лав оформил дубль в матче бразильской лиги

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав, выступающий за «Спорт Ресифи», оформил дубль в матче седьмого тура бразильской Серии B с «Ботафого Сан-Паулу».

Встреча завершилась победой «Спорт Ресифи» со счётом 3:0. Вагнер Лав отметился голами на 60-й и 90+3-й минутах. Ещё один мяч проигравшие забили сами себе.

«Спорт Ресифи» набрал 11 очков после пяти матчей и располагается на седьмой строчке турнирной таблицы. «Ботафого» провёл на два матча больше, набрал 12 очков и располагается строчкой выше. По итогам нынешнего сезона четыре лучшие команды получат право сыграть в высшей лиге чемпионата Бразилии.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА в 2004–2013 годах. В «Спорт Ресифи» 38-летний нападающий перешёл в 2022 году.