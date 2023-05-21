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Агент: моя цель — сделать так, чтобы Вагнер Лав завершил карьеру в ЦСКА

Агент: моя цель — сделать так, чтобы Вагнер Лав завершил карьеру в ЦСКА
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Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы нападающего «Спорт Ресифи» Вагнера Лава, высказался о возможном возвращении футболиста в московский ЦСКА.

«Нам с Вагнером очень приятно, что болельщики из России по-прежнему за ним следят и радуются каждому его результативному действию вместе с нами. У меня есть цель – сделать так, чтобы Вагнер завершил карьеру в ЦСКА. Уверен, что, случись возвращение в 2020 году, Лав не подвёл бы клуб, который считает родным для себя», – приводит слова агента футболиста Metaratings.

Накануне 38-летний бразильский форвард оформил дубль в матче 7-го тура бразильской Серии B с «Ботафого Сан-Паулу» (3:0).

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. В «Спорт Ресифи» 38-летний нападающий перешёл в 2022 году.

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