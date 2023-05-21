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Аллегри: хотел бы остаться в «Ювентусе», но это решать не мне

Аллегри: хотел бы остаться в «Ювентусе», но это решать не мне
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«Я уже поговорил с владельцами клуба и поделился своими соображениями, но сейчас говорить о будущем не имеет смысла, потому что впереди важные матчи. У меня двухлетний контракт, и, что касается моего выбора, я на 100 процентов за то, чтобы остаться. Но это решать не мне. Могу говорить только о том, каков мой выбор, я не знаю, что на уме у других. Совет директоров даст свои оценки, мы должны продолжать работать так, как всегда», — приводит слова Аллегри Football Italia.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А «Ювентус» располагается на второй строчке турнирной таблицы. С клуба могут снять 12 очков из-за финансовых нарушений.

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