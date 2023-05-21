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С «Ювентуса» завтра могут снять 12 очков

С «Ювентуса» завтра могут снять 12 очков
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Туринскому «Ювентусу» грозит штраф в 12 очков. Наказание может быть вынесено завтра, 22 мая, сообщает Corriere dello Sport.

Расследование, связанное с финансовыми нарушениями клуба, длится более 400 дней. Прокуратура может потребовать наказание в размере от 9 до 12 очков. На клуб также может быть наложен штраф. Решение о санкциях будет принято на завтрашнем судебном заседании. Отмечается, что разбирательство на этом не закончится и продлится минимум до августа. Ранее с «Ювентуса» были сняты 15 очков, но наказание отменили до дальнейшего решения.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Ювентус» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 69 очков в 35 играх. Если с «зебр» снимут 12 очков, клуб опустится на седьмое место.

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