«Боруссия» М спаслась от поражения на последних минутах матча с «Байером»

Завершился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором леверкузенский «Байер» на своём поле принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Игра завершилась вничью со счётом 2:2.
Первый тайм остался за хозяевами, которые завладели комфортным преимуществом к 20-й минуте. Амин Адли и Керем Демирбай забили по мячу с интервалом в пять минут. На исходе часа игры полузащитник гостей Йонас Хофман сократил отставание в счёте, а избежать поражения «жеребята» сумели в компенсированное время, когда отличился вышедший на замену Ларс Штиндль. На 94-й минуте центральный защитник хозяев Пьеро Инкапье был удалён за грубую игру.
«Байер» занимает шестое место в таблице Бундеслиги, набрав 50 очков в 33 матчах. Команда Хаби Алонсо оторвалась от «Вольфсбурга», главного конкурента в борьбе за попадание в еврокубки, на одно очко. «Боруссия» М осталась на 11-й строчке, в активе команды 40 очков. Лидером турнира по итогам 33-го тура стала дортмундская «Боруссия», воспользовавшаяся осечкой «Баварии».
- 21 мая 2023
-
23:44
-
23:44
-
23:39
-
23:36
-
23:27
-
23:23
-
23:19
-
23:17
-
23:16
-
23:08
-
23:03
-
22:56
-
22:52
-
22:47
-
22:45
-
22:42
-
22:29
-
22:25
-
22:25
-
22:21
-
22:15
-
22:08
-
22:07
-
22:05
-
22:02
-
22:01
-
21:52
-
21:47
-
21:45
-
21:39
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
21:29
-
21:28