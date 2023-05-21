Директор по связям с общественностью ЦСКА Брейдо: обязательно обратимся в ЭСК РФС

Директор по связям с общественностью ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что армейцы намерены обратиться в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матча 28-го тура со «Спартаком (1:2).

«Мы обязательно обратимся в ЭСК РФС как минимум по двум эпизодам: по назначенному пенальти и по удалению Роши, которое не понял никто. Также мы не понимаем, чем сегодня руководствовался VAR сразу в нескольких эпизодах.

Считаем необходимым, чтобы РФС опубликовал переговоры судей в рамках нового формата коллег», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

По ходу игры между «Спартаком» и ЦСКА главный арбитр встречи Сергей Карасёв за один эпизод удалил форварда красно-белых Александра Соболева и защитника армейцев Виллиана Рошу. Кроме того, Карасёв назначил одиннадцатиметровый удар в пользу «Спартака» под занавес встречи.