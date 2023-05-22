«ПСЖ» может оформить чемпионство в следующем туре
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«ПСЖ» может досрочно стать чемпионом Франции, если не потеряет очки в матче предпоследнего, 37-го тура Лиги 1.
В игре 36-го тура чемпионата Франции команда Кристофа Галтье обыграла «Осер» на выезде со счётом 2:1. Теперь у «ПСЖ» 84 набранных очка после 36 проведённых матчей.
У расположившегося на второй строчке в турнирной таблице Лиги 1 «Ланса» 78 очков при равном количестве матчей. Отрыв составляет шесть очков.
Таким образом, чтобы досрочно выиграть чемпионский титул, «ПСЖ» нужно не проиграть в оставшихся двух матчах сезона, или сыграть вничью, или одержать победу в следующем туре.
Играть команде Галтье предстоит со «Страсбургом» (27 мая) и «Клермоном» (3 июня). «Ланс», в свою очередь, проведёт матчи с «Аяччо» и «Осером».
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