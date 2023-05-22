Кейта Бальде сравнил судейство в РПЛ и Серии А

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде оценил судейство в РПЛ.

«Я бы не сказал, что судьи в России слабые. Я предпочитаю уважать работу арбитров, хотя бы потому что она нелёгкая. Иногда бывают случаи из-за VAR. Очень много времени тратится на просмотр моментов. Следовало бы это делать немного быстрее. В Италии судьи жёстче, я вас уверяю. Но там быстрее всё смотрят, всё быстрее делается», – приводит слова Бальде Metaratings.

«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. На гол Хесуса Медины клуб ответил дублем Квинси Промеса. Голландец не реализовал пенальти в конце, но добил мяч в сетку после спасения Игоря Акинфеева.

Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.