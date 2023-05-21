Такого дерби не было давно! «Спартак», ЦСКА и Карасёв выдали дикое шоу

Дерби «Спартак» – ЦСКА не разочаровало. Настоящая битва, в которой было всё! Красно-белые победили и сократили отставание от красно-синих до одного очка, причём теперь имеют преимущество по личным встречам.

В заявке «Спартака» отсутствовали из-за дисквалификации Денисов и Пруцев. По сравнению с прошлым туром выпали из стартового состава и два легионера – Мартинс Перейра с Кейта Бальде. Обращало на себя внимание возвращение в основу капитана красно-белых Джикии, который пропустил последние матчи из-за травмы.

Игра в дерби была разной на разных отрезкам матча, но увлекала с первых минут. Судя по составу, можно было предположить, что Гильермо Абаскаль отзеркалит схему Владимира Федотова и поставит на 3-4-2-1 (как в Санкт-Петербурге с «Зенитом»). Однако «Спартак» сыграл 4-3-3. Впрочем, когда у ЦСКА высоко поднимались вингбеки, Зиньковский садился в линию защитников, и пятёрка сзади контролировала ширину атаки армейцев. Промес был меньше нагружен оборонительной работой, оставался впереди с Соболевым для контрвыпадов.

Поначалу складывалось впечатление, что «Спартак» будет действовать на быстрых ответных атаках. Некоторые из них получились опасными. Но потом красно-белые стали больше владеть мячом и территориальным преимуществом. Если ЦСКА прессинговал, то Заболотный закрывал опорника Литвинова, а инсайды Обляков и Чалов оказывали давление на защитников. В позиционных атаках хозяева хорошо комбинировали на половине поля армейцев, вытаскивая из зон включавших «персоналку» центрхавов гостей. Одна из таких многоходовок завершилась голом в середине первого тайма. Было ли положение вне игры у Игнатова или Соболева? Очень сложный момент для судей. Но поскольку офсайдные линии застряли где-то по дороге из Китая, приходится определять на глазок. Видеоассистенты поддержали бокового. Федотов же справедливо пихал центрбекам: много пространства оставили!

Непростой момент для судей был и на исходе получаса, когда забил Заболотный. Но там, кажется, офсайд у нападающего всё же случился. Тем не менее вскоре ЦСКА забил, причём на удивление простой гол. Акинфеева с мячом никто не встретил, зато неудачным расположением линий спартаковцы создали глубину. Хлусевич не сделал шага вперёд, оставив Чалова, а Тавареш не добежал за Мединой. Эта ошибка стала отнюдь не первой для португальца в матче. Он и до этого ошибался позиционно, давал себя обыгрывать один в один.

Статистика ударов к перерыву отражала равенство сил – 7:7, в створ – 3:3. Даже из штрафной команды пробили одинаковое количество раз – по четыре. Ничья стала бы логичным результатом, и «Спартак» действительно забил на 43-й минуте. Тут у Федотова будут вопросы к Медине и Дивееву. Парагваец не заблокировал подачу Зиньковского, а игрок сборной России должен был переключиться на Промеса, передав Соболева Роше. Теперь Квинси – лучший бомбардир в истории «Спартака» в чемпионатах России.

После перерыва «качельный футбол» продолжился. 25 тысяч болельщиков (как же давно не было такой аудитории на домашних матчах «Спартака»!) испытывали всю гамму чувств. Особенно в моменте в начале второго тайма, когда красно-белые едва не сотворили один из самых красивых голов сезона. Пятка Джикии отрезала двоих игроков ЦСКА, а пятка Соболева отправила забивать Зобнина. Если бы Роман завершил комбинацию пасом на Александра, скорее всего, был бы гол. Но Зобнин – не снайпер. Тем временем Соболев стал раз за разом зарубаться с Рошей. В результате форвард «Спартака» получил абсолютно заслуженную красную карточку за провокационный, оскорбительный жест в адрес бразильца. Но за что Карасёв удалил Рошу?! Тот, не владея русским, просто продемонстрировал судьям, что ему показал оппонент.

При игре 10 на 10 на поле появилось больше пространства, которое команды могли использовать при переходах мяча. Так произошло, например, в эпизоде с падением в штрафной ЦСКА Хлусевича. Пенальти не было (спартаковец приукрасил падение), и армейцы организовали контратаку три в два. Но уставший Заболотный запутался в решениях.

Можно поддержать Карасёва и в эпизоде с падением Зобнина. Это не 11-метровый. Дивеев выбивал мяч, успев к нему раньше спартаковца, и просто ставил ногу на землю. Тут наступ – никак не фол.

Однако спартаковцы всё же заработали пенальти. Не качеством, так количеством падений. Это сделал на 88-й минуте только-только вышедший на замену Мозес. Кажется, момент с возможным фолом Медины больше всего тянул на 11-метровый, поскольку парагваец, выбивая мяч, задел и ногу соперника. Но и сам эпизод с пенальти – настоящая драма! Какие-то сантиметры отделяли ЦСКА от спасения. Акинфеев потащил, а потом и Зайнутдинов, и голкипер были очень близки, чтобы помешать Промесу забить с добивания.

На финальный штурм у армейцев уже не хватило энергии.