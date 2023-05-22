Ненахов: «Факел» стал слабее? Это «Локомотив» стал сильнее

Российский защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов высказался о матче 28-го тура Российской Премьер-лиги с воронежским «Факелом». Матч закончился победой «железнодорожников» со счётом 1:0.

«Это мы стали сильнее. В первом круге мы были безобразные, сейчас мы набрали форму, находимся в хороших кондициях. «Факел» как был сильный, упёртый, так и остался.

Мне понравилось, хорошо сыграл. Остальное пусть оценивают тренера. В первом тайме мы больше играли с мячом, поэтому я больше кайфовал от первого тайма, чем от второго. Во втором было больше борьбы, но главное результат», – приводит слова Ненахова Metaratings.

Автором единственного гола стал полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, отличившийся на 87-й минуте матча. В роли его ассистента выступил Вадим Раков.