Каррера: Федун разбирается в футболе, уважаю его

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об экс-владельце красно-белых Леониде Федуне, заявив, что тот произвёл на него впечатление человека, разбирающегося в футболе. Также итальянец признался, что уважает функционера за то, что тот сделал для клуба.

«Могу назвать Федуна человеком, который разбирается в футболе. Когда он был президентом, он показал мне это. Уважаю этого человека, он много сделал для клуба!» — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

При Каррере на посту главного тренера «Спартак» завоевал чемпионский титул в 2017 году, единственный раз, когда московским клубом владел Федун. Функционер продал 100 процентов акций красно-белых в 2022 году компании «Лукойл».