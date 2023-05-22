Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вячеслав Малафеев прокомментировал решение пройти обучение на тренерскую лицензию

Вячеслав Малафеев прокомментировал решение пройти обучение на тренерскую лицензию
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о своём решении пройти обучение на тренерскую лицензию.

«У меня есть три темы, в которых я хорошо разбираюсь: недвижимость, юриспруденция и, конечно же, футбол. Считаю, нужно повышать свои знания и квалификацию, а тем более в том, в чём ты разбираешься. Поэтому решение пойти обучиться на тренерскую лицензию считаю логичным для себя», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сообщалось, что в число студентов академии РФС попали Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев, Роман Павлюченко. Кроме того, в списке, по официально не подтверждённым данным, есть Игорь Денисов, Александр Самедов. Ранее стало известно, что тренерскую лицензию также будет получать Александр Мостовой.

Материалы по теме
Источник: Аршавин, Быстров, Билялетдинов и Павлюченко будут получать тренерскую лицензию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023