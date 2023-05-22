Вячеслав Малафеев прокомментировал решение пройти обучение на тренерскую лицензию

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о своём решении пройти обучение на тренерскую лицензию.

«У меня есть три темы, в которых я хорошо разбираюсь: недвижимость, юриспруденция и, конечно же, футбол. Считаю, нужно повышать свои знания и квалификацию, а тем более в том, в чём ты разбираешься. Поэтому решение пойти обучиться на тренерскую лицензию считаю логичным для себя», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сообщалось, что в число студентов академии РФС попали Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев, Роман Павлюченко. Кроме того, в списке, по официально не подтверждённым данным, есть Игорь Денисов, Александр Самедов. Ранее стало известно, что тренерскую лицензию также будет получать Александр Мостовой.